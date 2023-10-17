Курс доллара опустился до 62 рублей, но это ошибка

Очень приятный для россиян курс доллара 16 октября вечером показывал Google. Судя по данным крупнейшего поисковика, американская валюта стоила в понедельник 62,62 рубля.

Такое значение выдавал Google по запросу «курс доллара», при этом курс евро был выше 102 рублей. Вероятно, это произошло из-за технического сбоя в биржевом сервисе.

Через 15 минут доллар стал отображаться в поисковике уже по курсу 97,43 рубля. В последний раз доллар стоил на бирже 62,62 рубля 12 декабря 2022 года, передает ТАСС. // фото: qimono/ pixabay.com