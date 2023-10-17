17 октября 2023, 10:25
Курс доллара опустился до 62 рублей, но это ошибка
Google порадовал россиян невероятно дешевым долларом
Очень приятный для россиян курс доллара 16 октября вечером показывал Google. Судя по данным крупнейшего поисковика, американская валюта стоила в понедельник 62,62 рубля.
Такое значение выдавал Google по запросу «курс доллара», при этом курс евро был выше 102 рублей. Вероятно, это произошло из-за технического сбоя в биржевом сервисе.
Через 15 минут доллар стал отображаться в поисковике уже по курсу 97,43 рубля. В последний раз доллар стоил на бирже 62,62 рубля 12 декабря 2022 года, передает ТАСС. // фото: qimono/ pixabay.com