«КСМ» поделилась видео дома, построенного по программе расселения

Строительство объекта началось в июле 2022 года, к настоящему моменту работы завершены, дом введён в эксплуатацию, квартиры приняты Администрацией района, которая, в свою очередь, передаст ключи будущим жильцам.

Напомним, новый жилой дом 5-этажный, 3-х подъездный, общая площадь – чуть больше 7 тыс. кв.м. Из 145 квартир: однокомнатных - 33, двухкомнатных – 89, трёхкомнатных – 23. Дом сдан с полной отделкой, сантехническим оборудованием и электроплитами.

В текущем году в рамках программы расселения компания «КСМ» уже ввела в эксплуатацию 132-квартирный жилой дом в Беломорске, а до конца года планирует ввести ещё 2 дома: 155-квартирный в Суоярви и 29-квартирный в Лахденпохье.

Новости о ходе строительства объектов компании «КСМ» читайте здесь.