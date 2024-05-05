Крупный торговый центр эвакуируют в Петрозаводске

Днем 5 мая в торговом центре «Макси» в Петрозаводске объявили эвакуацию. Из здания выводят людей, передает Telegram-канал «Карельский дворик».

Причины эвакуации неизвестны, на улицу срочно отправляют как персонал, так и посетителей. Официальных комментариев по поводу этой ситуации пока нет.

Напомним, ранее этот торговый центр уже неоднократно эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте