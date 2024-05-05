05 мая 2024, 15:28
Крупный торговый центр эвакуируют в Петрозаводске
Сотрудников и посетителей ТЦ «Макси» выводят на улицу
Днем 5 мая в торговом центре «Макси» в Петрозаводске объявили эвакуацию. Из здания выводят людей, передает Telegram-канал «Карельский дворик».
Причины эвакуации неизвестны, на улицу срочно отправляют как персонал, так и посетителей. Официальных комментариев по поводу этой ситуации пока нет.
Напомним, ранее этот торговый центр уже неоднократно эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте