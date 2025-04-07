Крупный бизнес выходит на классифайд-сервисы, увеличивая объемы продаж и пробуя новые рынки. Посещаемость сервиса — около 30 млн человек ежемесячно, при этом наблюдается устойчивый рост доли заказов в сегменте «крупный бизнес».

Сегодня классифайд-сервисы становятся для крупных компаний одним из удобных и технологичных каналов для привлечения клиентов и развития бизнеса.

Количество компаний, пользующихся сервисом, растет, так, например, к марту 2025 года к Авито Услугам уже подключились «Комус», РЕХАУ, «АКРОН», «Ингосстрах», Qlean, «Газпромбанк», «Моё Дело» и Skyeng. В ближайших планах — подключение таких гигантов, как «Керхер», «Россети» и «Делимобиль».

По данным Авито Услуг, в большинстве категорий рост спроса превышает рост предложения. По итогам января 2025 года спрос на услуги вырос на 17%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Приход крупных компаний на площадку не ограничит возможности для среднего и малого бизнеса, - отметили в компании.

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