Крупная ярмарка вакансий пройдет в Петрозаводске

Мероприятие пройдет 14 и 15 апреля. Соискатели смогут узнать о свободных рабочих местах, возможностях повышения профессиональных компетенций, переобучении по востребованным профессиям, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры.

На мероприятии будет организован открытый отбор кадров. Вакансии представят АО «Карельский окатыш», ООО «Амкодор-Онего», Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1», АО «ПСК», ООО «Сортавальский дробильно-сортировочный завод», ООО «Карелприродресурс» и другие. На ярмарке будет работать дискуссионная площадка для инвалидов, пройдут профориентационные мероприятия для выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу. Специалисты проведут семинар для работодателей «Особенности взаимодействия кадровой службы с участниками СВО и членами их семей, а Студенческая биржа труда Республики Карелия проконсультирует студенческую молодежь и выпускников по вопросам трудоустройства.

На учебной производственной площадке «Фабрика процессов Республики Карелия» пройдет тренинг для выпускников техникума СПО по отработке технологии бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда». На один день участники тренинга становятся членами одного коллектива и выполняют задания, отрабатывая навыки снижения производственных затрат и умения работать в команде.

14 апреля ярмарка пройдет в здании администрации Петрозаводского городского округа по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, второй этаж, большой зал,

время проведения с 10.00 до 15.00, торжественное открытие ярмарки в 11.00. 15 апреля в 10.00 мероприятия продолжатся в Кадровом центре «Работа России» г.

Петрозаводска по адресу ул. Кирова, д.25. Здесь для начинающих и действующих предпринимателей пройдет семинар «От идеи до реализации». Также для молодежи

будет организована встреча «Билет в будущее». На ярмарку приглашены образовательные учреждения республики, которые могут презентовать обучение по

наиболее востребованным профессиям.

По вопросам участия в ярмарке необходимо обращаться по номеру телефона «горячей линии» - (8142) 55 91 58.

Напомним, 1,8 тысячи человек были трудоустроены органами службы занятости с начала года на предприятия и в организации Карелии. И сегодня работодатели предлагают более 6,3 тысячи вакансий. Новые кадры при поддержке органов службы занятости получили такие флагманы промышленности, как АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» и «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат», ООО «Карелприродресурс», АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал», АО «Карельский окатыш», ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» и другие.

По заявкам таких работодателей, как Городской транспорт, ООО "Трубостройинжиниринг", ООО "Кареллестех", ООО "ВАД", ООО "Лобское", ООО

Сортавальский ДСЗ", АО Кондопожский ЦБК и многих других было организовано бесплатное обучение. Предприятия получат в свои коллективы водителей

троллейбусов, слесарей-ремонтников, машинистов бульдозера и автогрейдера, поваров и других специалистов.

В Карелии одними из самых востребованных специальностей в реальном секторе экономики по-прежнему являются: водитель автомобиля, водитель погрузчика, сварщик, электромонтер, бухгалтер, машинист крана и экскаватора, плотник, повар, продавец продовольственных и непродовольственных товаров. На

этот год работодатели Карелии заявили дополнительную потребность в кадрах на 7300 человек. Большая часть потребности приходится на квалифицированных

рабочих, служащих – 3622 человека, потребность в специалистах среднего звена – 1552 человека, с высшим образованием – 1615 человек.

Все вакансии - здесь. // Фото: unsplash.com