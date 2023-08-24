Красную площадь в Москве закрыли для посещения

Сегодня Красную площадь временно закрыли. Посетители не смогут пройти на нее 24 августа, сообщили в Telegram-канале «Исторического музея».

- Сегодня Красная площадь будет закрыта,

- сказано в сообщении.

Пресс-служба музея при этом уточняет, что посетители смогут зайти в музей через вход №3 у памятника маршалу Георгию Жукову. Но музейный магазин на Никольской улице и Покровский собор будут закрыты.

Почему Красная площадь не будет доступна для посетителей, не сообщается. // фото: bearfotos/ freepik.com