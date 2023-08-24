24 августа 2023, 10:35
Красную площадь в Москве закрыли для посещения
На главную площадь страны никого не будут пускать 24 августа
Сегодня Красную площадь временно закрыли. Посетители не смогут пройти на нее 24 августа, сообщили в Telegram-канале «Исторического музея».
- Сегодня Красная площадь будет закрыта,
- сказано в сообщении.
Пресс-служба музея при этом уточняет, что посетители смогут зайти в музей через вход №3 у памятника маршалу Георгию Жукову. Но музейный магазин на Никольской улице и Покровский собор будут закрыты.
Почему Красная площадь не будет доступна для посетителей, не сообщается. // фото: bearfotos/ freepik.com