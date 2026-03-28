Козы и овцы со страшной фермы в Заозерье пасутся на чужой территории

Козы и овцы со страшной фермы под Петрозаводском пасутся на чужой земли у одного из домов в Заозерье.

Местная жительница сфотографировала, как стадо бродит вблизи одного из домов. По ее словам, животные повредили саженцы деревьев.

«Вот так вот «выгуливает» «пастух» стадо с фермы на чужой территории дома, пока хозяйка выбегала козы и бараны повредили саженцы плодовых деревьев. Пастух на фото справа стоит и просто пасет на чужом участке. Я когда ему закричала в окно, что это частная территория, он мне в ответ еще и хамил», - рассказала женщина в сообществе «Заозерье Прионежья».

В комментариях написали, что и «чужая территория дома» должна быть огорожена, тогда на нее не забредут чужаки.

