07 декабря 2020, 07:05
Общество

Котики поздравят жителей Карелии с Новым годом

Необычная благотворительная акция стартовала в Первом петрозаводском общественном приюте

Четвероногие друзья человека поздравят жителей республики с приближающимися праздниками. Необычную благотворительную акцию к Новому году проводит Первый петрозаводский общественный приют.

В роли практически пушистых Дедов Морозов и Снегурочек выступят кошки и собаки. Воспитанники приюта передадут привет в поздравительном видео. Котопривет могут прислать на почту или выложить в группе приюта и прислать в сообщении «ВКонтакте».

Акция проводится до 30 декабря, а заявки на котоприветы для друзей, близких, знакомых принимают до 27-го числа. Как заказать котопривет, что для этого нужно и как потом получить поздравление, подробно рассказано в условиях новогодней акции в группе приюта. От себя добавим, что такое необычное поздравление от четвероногих друзей, не бесплатно.

«Первому приюту сейчас очень сложно выживать, а ваша помощь поможет большому количеству животных встретить Новый год сыто и вкусно!», - говорят авторы задумки. (фото zhiznraiona.ru)

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