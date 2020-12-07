Котики поздравят жителей Карелии с Новым годом

Четвероногие друзья человека поздравят жителей республики с приближающимися праздниками. Необычную благотворительную акцию к Новому году проводит Первый петрозаводский общественный приют.

В роли практически пушистых Дедов Морозов и Снегурочек выступят кошки и собаки. Воспитанники приюта передадут привет в поздравительном видео. Котопривет могут прислать на почту или выложить в группе приюта и прислать в сообщении «ВКонтакте».

Акция проводится до 30 декабря, а заявки на котоприветы для друзей, близких, знакомых принимают до 27-го числа. Как заказать котопривет, что для этого нужно и как потом получить поздравление, подробно рассказано в условиях новогодней акции в группе приюта. От себя добавим, что такое необычное поздравление от четвероногих друзей, не бесплатно.

«Первому приюту сейчас очень сложно выживать, а ваша помощь поможет большому количеству животных встретить Новый год сыто и вкусно!», - говорят авторы задумки. (фото zhiznraiona.ru)