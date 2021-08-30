Кот 52 дня прожил без еды и чудом выжил

В Нидерландах кот оказался заперт в доме, который покинули прежние хозяева, и провел в одиночестве 52 дня. Все это время он питался бумагой, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

Инцидент случился в городе Схидам на юго-западе страны. Животное пробыло в запертом доме с начала июля, пока здание не купили новые владельцы.

Сотрудники ветеринарной скорой помощи отвезли кота в приют для животных. С помощью анализа экскрементов животного было установлено, что кот питался бумагой. Что касается утоления жажды, то, как предполагается, животное пило воду из протекающего крана.

На данный момент кот, который получил кличку Финн, выздоравливает, однако все еще ведет себя настороженно и дичится людей. Краудфандинговая кампания позволила собрать средства для его дальнейшего лечения. Полиция сейчас разыскивает предыдущего владельца дома. Фото: Dierenbescherming