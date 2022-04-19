Костомукшанин принял мошенника за сына и лишился денег

66-летний житель Карелии отдал аферистам 10 тысяч рублей, но ущерб мог оказаться больше.

Вечером мужчине позвонили с незнакомого номера, на том конце провода он услышал взволнованный голос, который принял за голос сына, проживающего за пределами Карелии. «Родственник» второпях объяснил, что оказался в беде, рассказали в пресс-центре МВД. Его якобы задержали в аэропорту, и он может оказаться под стражей. Чтобы этого не допустить, от отца требовалось перевести десять тысяч рублей на указанный номер счета.

Костомукшанин сделал то, о чем его просили, а затем попытался дозвониться до сына, но тот не взял трубку. Через какое-то время аферисты снова позвонили мужчине и попросили 20 тысяч рублей – эти деньги якобы требовались, чтобы скрыть факт дачи взятки. Тогда-то мужчина понял, что попался на уловку мошенников. Обманутый костомукшанин обратился в полицию, там возбудили уголовное дело.

Ранее на аналогичную уловку мошенников попались две жительницы Медвежьегорского района. В общей сложности они лишились 496 тысяч рублей. (фото pixabay.com, Pexels)