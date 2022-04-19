Мужчина сравнил коллегу с животным, расклеив по Костомукше листовки

На автобусных остановках в Костомукше появились листовки, унижающие достоинство одного из горожан. Мужчина пожаловался в прокуратуру, его обидчика наказали, сообщили в надзорном ведомстве.

Оказалось, что коллега по работе напечатал семь листовок с фото своего оппонента и оскорбительным изображением животного. Их он в конце февраля расклеил по центру города – прямо на остановочных павильонах.

С утра и до полудня унижающие достоинство своего земляка «произведениями» могли видеть очень многие люди.

В отношении 61-летнего изготовителя оскорбительной продукции возбудили административное дело.

Мировой судья согласился, что он в неприличной форме публично унизил другого человека. Виновный должен заплатить пять тысяч рублей штрафа. // Фото: herbinisaac/pixabay.com