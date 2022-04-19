Юноша в Кеми украл у друга смартфон, чтобы проучить его

Юный житель Кеми оставил смартфон в своей квартире и не обнаружил его там. Решив, что в дом проникли неизвестные, 19-летний потерпевший пошел в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что стал жертвой воров, и оценил ущерб в семь тысяч рублей. Но сотрудники угрозыска выяснили, что к краже причастен 20-летний друг владельца телефона.

Он признался, что взял гаджет. Но мотивы привел очень странные. Молодой человек рассказал, что много раз просил друга поставить более надежный замок. В квартире хранилась дорогая техника. Но тот игнорировал эти советы.

Тогда приятель решил проучить друга. В его отсутствие пробрался в квартиру, забрал с зарядки смартфон и унес его. Причем потом телефон юноша продал за две тысячи рублей и деньги потратил. Возбуждено уголовное дело о краже.

Стражи порядка установили место сбыта и изъяли похищенный мобильный. Его вернут владельцу. // Фото: pixabay.com