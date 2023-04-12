Костомукшане гадают, откуда в городе взялась голова без тела

Костомукшанка во время прогулки наткнулась на неприятную картину. Рядом с лыжной базой на лесной тропинке лежала голова животного. Останки принадлежали корове. По словам жительницы города горняков, находка была совершена 10 апреля. О случившемся она рассказала в паблике «Антибеседка – Костомукша».

«Гуляла в районе лыжной базы по лесным тропинкам, от основной трассы, где катаются лыжники, отдалилась по времени минут 5 и в метре от тропинки увидела это. Шок!»

- прокомментировала женщина.

Подписчики стали гадать, откуда там могла появиться коровья голова. Один из комментаторов предложил сообщить на ветстанцию, так как останки животных должны быть утилизированы.

Ранее жительница Ведлозера нашла в карьере недалеко от жилых домов труп собаки. // фото unsplash.com