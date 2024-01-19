Конкурс на самый «Сладкий лед» анонсировали в Петрозаводске

Конкурс творчества «Сладкий лед» пройдет в Петрозаводске. Сотрудники городского дома культуры приглашают всех петрозаводчан принять в нем участие. Конкурс состоится в рамках международного фестиваля «Гиперборея – 2024», сообщили в администрации города.

Жителям Петрозаводска предлагают создать в домашних условиях ледяные торты. Можно использовать красители, подсыпки, фрукты и декор.

Фестиваль на этот раз посвящен 300-летию Российской академии наук, поэтому лучше, если торты будут соответствовать этой теме.

Торт может быть многоярусным, его высота должна быть больше 20 сантиметров, а диаметр – 30 сантиметров. Плоды своего творчества нужно самостоятельно доставить к месту проведения фестиваля (пл. Советская – Онежская набережная). Это надо сделать 9 февраля с 16:00 до 19:00.

В конкурсе могут принять участие желающие от 14 лет. Заявки надо до 9 февраля направить на электронный адрес: dkp9@oneqo.ru. // фото: freepik.com