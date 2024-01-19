С погибшим мобилизованным простились в Карелии

В Беломорске в пятницу, 19 января, прошла церемония прощания с Алексеем Кулешовым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Алексей Кулешов был призван в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Он был старшим сержантом, служил в третьем мотострелковом батальоне. Погиб 13 декабря 2023 года.

Алексей Кулешов был награжден орденом Мужества. // Фото администрации Беломорского округа