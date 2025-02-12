Конькобежка из Карелии взяла медали первенства Северо-Запада

Спортсменка из Карелии Анфиса Васькова завоевала медали первенства Северо-Запада. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Заключительный этап окружного первенства прошел в Коломне. Воспитанница Сортавальской спортивной школы олимпийского резерва заняла второе место на дистанции 1500 метров, а затем также взяла серебро на дистанции 3000 метров. По сумме классического многоборья Васькова стала лучшей.

Карельская спортсменка обеспечила себе участие в финале первенства России, старты пройдут в конце февраля. \\ Фото: unsplash.com \ Joshua Golde