Конькобежец из Карелии стал призером всероссийских соревнований

В Коломне прошли всероссийские соревнования с участием спортсменов из Карелии «Кубок СКР - финал». Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Наш земляк Максим Корниенко завоевал серебро на дистанции 500 метров, а на дистанции 1000 метров стал третьим. По сумме кубковых очков Максим занял второе место.

В командной гонке наш спортсмен стал бронзовым призером и победил по сумме кубковых очков. Фото источника