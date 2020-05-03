Коллектив «РОСГАЗа» вышел на субботник

Традиция встречать Первомай проведением субботников до сих пор поддерживается на многих карельских предприятиях. Вот и сотрудники группы компаний «РОСГАЗ» вооружились мешками и перчатками и отправились убирать мусор в одном из красивейших мест Петрозаводска – на берегу возле Сретенского храма в Соломенном.

Инициатором полезного мероприятия стала одна из сотрудниц, жительница Заозерья, Ирина Пустовит:

«Мы с ребенком часто приходим на эту скалу рыбачить. Такое место красивое, туристическое, знаменитая церковь, а кругом столько мусора валяется. Даже неудобно. У нас в компании уже давно планировали провести субботник, но не просто убрать свою, например, территорию – у нас и так там все хорошо. Мы хотели сделать что-то полезное для города, выбрать какое-то известное место и привести его в порядок. И тогда я вспомнила про эту скалу и предложила коллегам провести здесь уборку. Директор и сотрудники эту идею активно поддержали. И вот, назначили день, закончили пораньше работу и приехали сюда».

Генеральный директор компании не только разрешил провести субботник в рабочий предпраздничный день, но и сам активно принял в нем участие. Соблюдая карантинные меры, в масках и на расстоянии друг от друга, участники субботника принялись за уборку мусора, разбросанного по всему живописному берегу. Его оказалось так много, что пришлось ехать за дополнительной партией мешков. Небольшой, но дружный коллектив за пару часов привел берег в порядок. Поддержать их пришел даже местный кот, который сверху внимательно наблюдал за тем, как идут работы.

Благодаря неравнодушным горожанам еще один уголок Петрозаводска принял ухоженный вид. Будем надеяться, что в таком состоянии красивая скала на берегу Логмозера еще долго будет радовать гостей и жителей нашего города.