Катки города не востребованы петрозаводчанами

В Петрозаводске есть несколько катков под открытым небом, но не все они востребованны. Мы решили проверить состояние льда и посмотреть посещаемость катков. И начали с катка «Вега» на улице Московской. МЧС помогло залить здесь лед, а предприниматели вложились в освещение коробки. Однако петрозаводчане еще не освоили каток, и он в основном пустует.

А теперь не очень приятная тема. Мы заехали вечером на каток у 11 школы на Перевалке, который находился в кромешной тьме, хотя надо льдом висело около 25 светильников. Здесь в свое время была хоккейная школа, и жители Перевалки здесь все-таки катаются. Но в полной темноте.

Ну и, конечно, мы не могли обойти самый посещаемый каток под открытым небом, что расположен на площади Кирова. Здесь много детей, молодежи, и это, пожалуй, единственный каток, который продуман и организационно, и с точки зрения комфорта. (Видео)