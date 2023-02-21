21 февраля 2023, 18:00
Спорт

Катки города не востребованы петрозаводчанами

На территории стадиона «Вега» на улице Московской установили 14 светодиодных светильников мощностью 80 Вт

В Петрозаводске есть несколько катков под открытым небом, но не все они востребованны. Мы решили проверить состояние льда и посмотреть посещаемость катков. И начали с катка «Вега» на улице Московской.  МЧС помогло залить здесь лед, а предприниматели вложились в освещение коробки.  Однако петрозаводчане еще не освоили каток, и он в основном пустует.

А теперь не очень приятная тема. Мы заехали вечером на каток у 11 школы на Перевалке, который находился в кромешной тьме, хотя надо льдом висело около 25 светильников. Здесь в свое время была хоккейная школа, и жители Перевалки здесь все-таки катаются. Но в полной темноте.

Ну и, конечно, мы не могли обойти самый посещаемый каток под открытым небом, что расположен на площади Кирова. Здесь много детей, молодежи, и это, пожалуй, единственный каток, который продуман и организационно, и с точки зрения комфорта. (Видео)

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
спорт
какток
освещение
обустройство