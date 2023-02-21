Карельская гимнастка завоевала серебро на первенстве России

Гимнастка из Карелии отличилась на первенстве России. Соревнования проходили в Москве, во Дворце гимнастики Ирины Виннер, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Полина Мелинаускайте выступала за нижегородский «Локомотив», но она - воспитанница СШОР № 1 Петрозаводска. Свой профессиональный путь она начинала в Карелии. Ее команда получила серебряную медаль в групповых упражнениях.

Среди юниоров 2008 - 2010 г.р. лучший результат показал Анатолий Куревин в упражнении со скакалкой, он занял 6 место. Артемий Евсеев тоже стал шестым, но в упражнении с булавами.

Среди мальчиков 2011- 2012 г.р. Максим Кондратьев стал пятым в упражнении с кольцами. Среди групповых команд карельская заняла 25 место среди 55 регионов.// фото: vk.com/minsportkarelia