Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг карт с повышенным кешбэком

Продукт набрал максимальное количество баллов за выгодные условия и востребованные опции.

Фото: Банк "Уралсиб"

Дебетовая карта «Прибыль» от Банка Уралсиб стала лидером рейтинга лучших карт с кешбэком, составленного Банки.ру. В исследовании оценивали флагманские карты «Мир» банков из Топ‑50 по активам — универсальные продукты, доступные новым клиентам без привязки к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.).

Оценка строилась на комплексе параметров: от условий бесплатного обслуживания и возможности моментального выпуска до доступности цифрового формата и выгодного кешбэка в популярных категориях — например, «Детские товары», «Одежда и обувь», «Маркетплейсы», «Электроника», «Дом и ремонт».

«Прибыль» — флагманский продукт Уралсиба, который объединяет самые востребованные у клиентов преимущества. Карта позволяет получать кешбэк до 30 %* в бонусных рублях и начислять процент на остаток — до 13 % годовых (при ежемесячных тратах от 10 тысяч рублей). Кроме того, клиенты могут оформить карту онлайн и заказать доставку на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте банка.

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