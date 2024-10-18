Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт

При составлении рейтинга анализировались предложения 100 крупнейших российских банков по активам на 01 августа текущего года

Карта «Мир» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых виртуальных карт в сентябре 2024 года, по версии портала Выберу.ру.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры карт как стоимость выпуска и обслуживания карты, цена за смс-информирование, размер начисления кешбэка, максимальные лимиты переводов по карте, наличие опции начисления процентов на остаток по счету карты и другие критерии.

Банк Урасиб активно развивает направление карточных продуктов. Наиболее популярной у клиентов является карта «Прибыль» – флагманский карточный продукт банка, сочетающий в себе такие возможности, как кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» и других дебетовых картах можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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