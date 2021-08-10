Карелы требуют изменения российского законодательства о форелеводстве

Необходимо инициировать поправки к действующему законодательству, регулирующему товарное рыбоводство. С таким призывом Совет уполномоченных IX Съезда карелов Республики Карелия обратился к главе республики Парфнчикову и к кандидатам в депутаты Законодательного собрания.

«Действующее федеральное законодательство искусственно делит процедуру формирования форелевого садкового хозяйства (ФСХ) на два этапа: 1) выделение рыбоводного участка (РВУ) и 2) утверждение проекта хозяйства, в котором должны учитываться экологические вопросы. При этом на втором этапе мощность будущего хозяйства рассчитывается для всех озёр Карелии по примитивной арифметической формуле без учёта индивидуальных гидрологических характеристик водных объектов.

Такой «приказной» подход к определению мощности производства означает, что на этапе проектирования форелеводческого хозяйства экологическая сторона деятельности фактически не рассматривается.

"В таких условиях формирование новых рыбоводных участков означает неминуемую гибель озёр, на которых они организуются, что является особо актуальным для небольших озёр Карелии».

Совет уполномоченных также отмечает, что в последнее время несовершенство действующего законодательства уже привело к ряду серьёзных социально-экологических инцидентов (оз. Сандал, оз. Верхнее Куйтто, оз. Унус и др.). Дальнейшее расширение товарного форелеводства на внутренних водоёмах Карелии, в котором местные жители совершенно обоснованно видят угрозу своему экологическому благополучию, может привести к социально-экологическому конфликту республиканского масштаба.

«Считаем необходимым Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия приостановить формирование новых РВУ до приведения действующего федерального законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Согласно её положений (пп. е.5 п. 1 ст. 114), Правительство Российской Федерации "осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

«Мы считаем, - говорится в обращении, - что форелеводческое хозяйство должно рассматриваться как единая производственная система, включающая в себя и рыбоводный участок, и рыбоводную инфраструктуру (подъезды, причалы, помещения, склады, места захоронения отходов и т.д.). Проект ФСХ вместе с оценкой его воздействия на окружающую среду должен открыто обсуждаться, как единое целое, с участием всех заинтересованных сторон - от местных жителей до государственных природоохранных органов.

Кроме того, в обновлённых законах должны учитываться особенности Республики Карелия: роль озёр и рек в традиционном укладе жизни карелов, всего населения Республики, а также их рекреационное значение для всей нашей страны». // Фото: JamesHills / pixabay.com