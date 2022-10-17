Карельское министерство одобрило ущемление трудовых прав граждан

Тест и фото: Антонина Кябелева

В конце сентября Петрозаводский городской суд вынес решение, связанное с ущемлением трудовых прав работников. Речь идет о государственном предприятии «КарелКоммунЭнерго», которое находится в республиканской собственности. Несколько сотрудников предприятия, не согласившиеся с катастрофическим снижением своих окладов, были уволены. Они обратились в суд, который встал на их сторону.

Неприятные уведомления работники ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» получили в апреле 2022 года. В них сообщалось, что меняются условия трудового договора. Причем единственным изменением в трудовых отношениях между работниками и государственным предприятием стал размер оклада.

Руководство предприятия решило, что оклады следует сократить на 30 процентов!

С начала 2022 года ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» возглавил новый директор Александр Меньшиков. Одним из первых его начинаний, во всяком случае, так утверждают работники, стала оптимизация расходов предприятия. И начал он, можно сказать, с самого болезненного вопроса — размера окладов. Оклады решено было урезать сотрудникам сразу на 30 процентов. И это в тот момент, когда цены в нашей стране демонстрируют резкий рост, а люди все чаще переживают настоящий шок от все более печальных финансовых перспектив.

Весной сотрудников предприятия уведомили, что через два месяца будут изменены условия оплаты труда, а зарплата будет состоять из оклада и премии. Выплаты стимулирующего характера обещали выплачивать в размере 30 процентов оклада. Понятно, что перспектива лишиться существенной части гарантированной части заработной платы никого из сотрудников не обрадовала. Ведь понятно, что премия на то и премия, что является необязательной выплатой, ее назначение связано не только с субъективной оценкой результатов труда, но и с финансовыми возможностями самого предприятия.

В июле сотрудникам ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» предложили подписать дополнительные соглашения, юридически закрепляющие новую систему оплаты труда, предусматривающую серьезное снижение окладной части. Многие сотрудники согласились это сделать, другие отказались и уволились по собственному желанию. Но были и такие, кто не стал добровольно увольняться, но одновременно отказался подписывать допсоглашение, заметно ухудшающее их материальное положение. Им были предложены вакансии, которые можно назвать унизительными как с точки зрения профессионального уровня сотрудников, так и с точки зрения оплаты труда. После этого несогласных сотрудников уволили. Они решили отстоять свои права в суде.

Представители ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» в ходе судебного разбирательства «покушение» на оклады сотрудников объяснили желанием «обеспечить мотивацию» работников, повысить качество их работы, но при этом без существенного изменения фонда оплаты труда. Интересно, что и раньше на предприятии действовала система премирования. Представители ответчика сказали в суде, что применение прежней системы премирования без снижения окладов привело бы к увеличению фонда оплаты труда, чего на предприятии делать категорически не хотели. Да и результаты работы предприятия, судя по пояснениям представителей ответчика, оказались, мягко говоря, далеки от блестящих. Резюмируя то, что зафиксировано в судебном решении, можно прийти к простому выводу. На государственном предприятии решили снизить свои расходы и не придумали ничего более эффективного, чем срезать зарплаты сотрудников. Снижение окладной части теоретически бьет по сотрудникам, так как премирование является не гарантированной выплатой, которая целиком и полностью зависит от желания руководства предприятия. И если у предприятия нет лишних денег, или директору безразлично материальное положение подчиненных, можно демонстрировать хоть какие трудовые подвиги, но так и не дождаться премии. Банальная подоплека предпринятого «повышения мотивации», скорее всего, была очевидна большинству сотрудников предприятия.

Принципиальный момент: это было согласовано с министерством строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. 18 апреля 2022 года состоялось производственное совещание с участием министра строительства, ЖКХ и энергетики РК Виктора Россыпнова и Александра Меньшикова. Судя по протоколу совещания, фактическая численность сотрудников на государственном предприятии превышает утвержденный норматив более, чем на 40 человек.

«В связи с необходимость приведения фактической численности сотрудников ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» к утвержденному нормативу, необходимо проведение оптимизационных мероприятий штатной численности»,

- зафиксировано в протоколе.

В некоторых районах предлагали автоматизировать рабочий процесс, чтобы сократить численность работающих.

«Кроме того, считаю необходимым принять меры возможному стимулированию работников, в том числе в случае невыполнения в полном объеме своих должностных обязанностей. Так как имеются случаи привлечения работников к дисциплинарному взысканию за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, но по факту данные меры для работника носят формальный характер. В связи с чем предлагаю перейти на повременно-премиальную систему оплаты труда, разбив заработную плату на окладную и премиальную части, при этом не ухудшая положения работника»,

- сказано в протоколе, который подписал Россыпнов.

Другими словами, сократить оклады решили для того, чтобы легче было наказывать провинившихся сотрудников. А заодно открывалась прекрасная возможность, не прибегая к дорогостоящей модернизации производства, «размазать» фонд оплаты труда на завышенные штаты. Но, как ни интерпретируй нововведения на предприятии, очевидно, что министерство строительства либо само инициировало эти сомнительные, с точки зрения трудового законодательства, действия, либо поддержало предложенный директором план.

Суд пришел к выводу, «что единственной действительной причиной принятия ответчиком решения об изменении определенных сторонами условий трудовых договоров являлась усмотренная руководством предприятия необходимость введения дополнительного инструмента управления персоналом, который позволил бы в определенных случаях снижать заработную плату работникам по сравнению с ранее установленной посредством депремирования».

Одновременно суд критически оценил доводы представителей предприятия о том, что положение работников при этом не ухудшится.

Согласно решению Петрозаводского городского суда, приказы об увольнении сотрудников были признаны незаконными, граждане были восстановлены на работу и уже приступили к исполнению своих прежних обязанностей. По российскому законодательству решение о восстановлении сотрудника на работу подлежит немедленному исполнению.

Также по решению суда с ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» должны быть взысканы в пользу уволенных сотрудников солидные суммы в качестве компенсации зарплаты за время вынужденного прогула и морального вреда. У государственного предприятия есть право оспорить это решение в Верховном суде Карелии.

Хотелось бы, чтобы подобные судебные истории помогли активнее отстаивать свои права гражданам, столкнувшихся с желанием работодателя решить производственные задачи за счет благополучия сотрудников. И, конечно, крайне неприятно, что в этой некрасивой истории фигурирует государственное предприятие и республиканское министерство. До недавних пор считалось, что на государственных предприятиях права граждан защищены более надежно, чем на частных. Видимо, и это представление в последнее время дало серьезную трещину.