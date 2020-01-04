Карельский спортсмен отличился на Кубке мира по зимнему триатлону

Представитель Федерации триатлона Карелии Денис Кабанен, в конце декабря 2019 года включенный в сборную России для участия в Кубке мира по зимнему триатлону ITU, показал сегодня блестящие результаты, сообщает минспорт Карелии.

В Китае, в городе Харбин, где 4 января проходит Чемпионат мира, Денис Кабанен преодолел 7 км бегом, 13 км на горном велосипеде, 10 км на лыжах и стал пятым.

Напомним, 18-19 января в Петрозаводске на базе республиканского спортивного комплекса "Курган" пройдет Чемпионат и Первенство России по зимнему триатлону и Первенство России среди любителей по зимнему триатлону.