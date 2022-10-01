01 октября 2022, 16:43
Спорт

Карельский гимнаст стал одним из сильнейших в России

Виктор Калюжин завоевал медаль Всероссийской Спартакиады

Гимнаст из Карелии стал серебряным призером Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Казани, сообщил министр образования и спорта Роман Голубев.

Участники спартакиады состязаются в различных видах спортивной гимнастики.

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва №1 Петрозаводска, мастер спорта международного класса Виктор Калюжин в упражнениях на кольцах. Взял серебряную медаль. // Фото: sportgymrus.ru

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Петрозаводск
спортивная гимнастика
Виктор Калюжин