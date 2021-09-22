Карельским работодателям возместят затраты на борьбу с COVID-19

Минтруд России продлил срок, в течение которого работодатели могут обратиться в Фонд социального страхования с просьбой о возмещении затрат на борьбу с ковидом. В пресс-службе правительства Карелии сообщили, что подать заявление теперь можно до 1 октября.

В этот же срок принимают и заявления на финансовое обеспечение по иным статьям расходов.

В частности, ранее работодатели обращались в ФСС с заявлениями на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний до 1 августа. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией Минтруд дал дополнительное время.

В перечень мероприятий по охране труда включили комплекс мер против коронавируса. Работодатели могут компенсировать расходы на тестирование персонала, покупку масок, антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, бесконтактных термометров, приборов для мониторинга здоровья на рабочем месте.

Этот комплекс мер могут включить в свои планы по охране труда на текущий год и те, кто только собирается подать заявление на компенсацию расходов, и те, кто уже получил разрешение на финансирование. // Фото: KlausHausmann/Pixabay