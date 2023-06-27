Карельских первоклассников ждет приятный сюрприз

Детям в Карелии, которые пойдут в первый класс в новом учебном году подарят школьный набор. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Альбом для рисования, цветная бумага, картон, цветные карандаши, краски, пластилин и доска для лепки, набор ручек и карандашей, тетради, папка, расписание уроков, стирательная резинка, линейка, точилка, клей, ножницы, стакан-непроливайка, набор кистей, комплект обложек для тетрадей, счетные палочки и блокнот получат более 7300 школьников.

Канцтовары для учебы первоклассникам вручат на линейке 1 сентября. // фото freepik.com