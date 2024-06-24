24 июня 2024, 20:57
Карельские танцоры успешно выступили на соревнованиях в Москве
Воспитанники петрозаводского клуба «Ритм» завоевали медали на всероссийских соревнованиях
Танцоры клуба «Ритм» из Петрозаводска успешно выступили на всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту в Москве. Состязания «В ритмах лета» собрали спортсменов со всей страны, сообщили в мэрии.
Среди взрослых в программе «Двоеборье» победили Вениамин Тимофеев и Мария Лахей. В той же категории дебютировали Владислав Вахрушев и Александра Каблова, они обошли половину соперников.
Леонид Пахомов и Арина Гулиева стали десятыми в европейской программе среди молодежи.
Алексей Майоров и Вера Маркова взяли серебро среди юношей и девушек 14-15 лет в европейской программе.
Виталий Слепцов и Милана Никулина вошли в полуфинал по танцу ча-ча-ча среди юношей и девушек 14-15 лет. // фото: администрация Петрозаводска