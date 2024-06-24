Карельские танцоры успешно выступили на соревнованиях в Москве

Танцоры клуба «Ритм» из Петрозаводска успешно выступили на всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту в Москве. Состязания «В ритмах лета» собрали спортсменов со всей страны, сообщили в мэрии.

Среди взрослых в программе «Двоеборье» победили Вениамин Тимофеев и Мария Лахей. В той же категории дебютировали Владислав Вахрушев и Александра Каблова, они обошли половину соперников.

Леонид Пахомов и Арина Гулиева стали десятыми в европейской программе среди молодежи.

Алексей Майоров и Вера Маркова взяли серебро среди юношей и девушек 14-15 лет в европейской программе.

Виталий Слепцов и Милана Никулина вошли в полуфинал по танцу ча-ча-ча среди юношей и девушек 14-15 лет. // фото: администрация Петрозаводска