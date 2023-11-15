Карельские леса заполонили усачи всех мастей

Больше 520 нарушений при вывозе лесоматериалов хвойных пород из карантинных зон в Карелии выявили сотрудники Россельхознадзора. Статистику за текущий год приводит пресс-служба ведомства.

Так, больше 120 предприятий при вывозе леса из карантинных зон не провели фитосанитарную экспертизу и не оформили необходимые сертификаты.

При этом в республике установили карантинные зоны по вредителям леса — усачам рода Monochamus. Только в Муезерском районе ввели карантины по малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу и большому черному еловому усачу.

Нарушителям законодательства объявили предостережения и предложили принять меры к устранению нарушений. // фото: wirestock/ freepik.com