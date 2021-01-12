12 января 2021, 08:16
Карельские легкоатлеты завоевали золото в Москве
Андрей Лукин и Александра Евстюнина завоевали высокие награды на состязаниях «Кубок Москвы - Рождественский кубок»
В столице прошли соревнования по легкой атлетике «Кубок Москвы - Рождественский кубок».
В соревнованиях участвовали воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Андрей Лукин и Александра Евстюнина, сообщает министерство спорта Карелии.
С личным рекордом карельский спортсмен завоевал золотую медаль на дистанции 60 метров (6,80 с). Александра Евстюнина одержала победу в прыжках в длину (6 м. 07 см). (фото vk.com)