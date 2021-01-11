Юная петрозаводчанка вышла в финал Всероссийских соревнований

Воспитанница Детско-юношеского центра карельской столицы Анастасия Каляшова вышла в финал всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию «Рождественский турнир 2021», сообщает сайт городской администрации.

Турнир прошел в первой декаде января в Воронеже, куда приехали 600 спортсменов из 40 регионов страны, в том числе трое петрозаводчан.

Анастасия Каляшова, которую тренирует папа – Роман Каляшов, попала в десятку лучших в дисциплине «боулдеринг». До призового места ей не хватило всего одного топа, и петрозаводчанка стала шестой по России.

На соревнования и сборы юная спортсменка ездила со сборной Вологодской области, при личной поддержке тренера Оксаны Поповой. Тренеры и родители благодарны Федерации скалолазания Вологодской области за поддержку.

Поздравляем Анастасию Каляшову с достойным результатом на соревнованиях национального уровня!

Боулдеринг (англ. bouldering) – вид скалолазания. Серия коротких (5-8 перехватов) предельно сложных трасс. Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering — лазание по валунам.

На соревнованиях, на каждую трассу и на отдых между ними даётся несколько минут (как правило, 4-6). Спортсмен может использовать неограниченное количество попыток. На трассе присутствует бонус и топ.

Этот вид скалолазания был изобретён в штате Колорадо, в городке Боулдер, где множество каменных глыб высотой в среднем 3-6 метров. Именно фестивали по прохождению огромного количества придуманных маршрутов и переросли в современные соревнования по боулдерингу.

Для развития этого вида не требуется высоких стен, достаточно высоты в 4-5 метров. По популярности в мире боулдеринг успешно конкурирует с лазанием на трудность.

Близость выступающих (по сравнению с другими видами скалолазания) позволяет зрителям лучше видеть эмоции спортсменов

Фото с сайта городской администрации.