Карельские легкоатлеты блеснули в Подмосковье

Петрозаводские легкоатлеты блеснули мастерством на Гран-при Московской области



В поселке Ерино в Подмосковье проходят всероссийские соревнования по легкой атлетике «Гран-при Московской области». Карельские спортсмены смогли отличиться на состязаниях.

На пьедестал почета ступили легкоатлеты Спортивной школы олимпийского резерва №3, сообщается в группе «Спорт – норма жизни Карелия».



Олеся Барышева стала первой в тройном прыжке с результатом 11,64 м. Андрей Лукин стал вторым в беге на 100 метров с результатом 10,47 сек. Алиса Леппянен завоевала серебро в беге на 400 метров с результатом 57,92 сек. Ева Икутьева заняла второе место в метании копья (40,01 м).

Бронзовые награды завоевали Роман Щукин и Арина Юрина (бег на 1500 м), Анастасия Босенко (метание копья). (фото паблик «Спорт – норма жизни Карелия»)