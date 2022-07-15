Покоривший Ладогу пловец установил рекорд на Неве

Михаил Жидких из Санкт-Петербурга установил новый рекорд по плаванию в открытой воде. В этом году ему покорилась Нева. Спортсмен проплыл 85 километров через весь Петербург за 16 часов и 21 минуту. Об этом «Республике» рассказал тренер Николай Соловьев.

«Стартовал Михаил у крепости «Орешек», финишировал в Финском заливе. Свой заплыв, результатом которого стал российский и мировой рекорд, он посвятил Дню памяти и скорби»,

- отметил наставник спортсмена.

Командир отряда спецназа «Витязь» также добавил, что при заплыве Михаил столкнулся с разными сложностями – местами были пороги, а также проходящие по реке крупные баржи, ракеты и катера. Но безопасность пловца обеспечивали сотрудники МЧС.

Рекорд 42-летнего спортсмена зафиксировал руководитель Книги рекордов России Станислав Каненко. Напомним, год назад Михаил Жидких установил рекорд, преодолев за 14 часов 38 минут 42 км по Ладожскому озеру. Фото: rk.karelia.ru. Видео: vk.com/video/@marljab.