19 апреля 2022, 14:05
Карельские хоккеисты выиграли у соперников по МХЛ
«СКА-ГУОР Карелия» победила в товарищеском матче в Кондопоге
Карельская команда выиграла у своих соперников из Ленинградской области в товарищеском матче 18 апреля. Счет составил 5:4 в пользу «СКА-ГУОР Карелия», сообщили в Минспорта РК.
Первый товарищеский матч с будущими соперниками по Молодежной хоккейной лиге карельские спортсмены сыграли вничью. Но на второй встрече в Кондопоге взяли реванш над «СКА-Варяги».
Хоккеисты Государственного училища олимпийского резерва одержали верх в основное время – 3:2. В овертайме они уступили 2 шайбы, но реабилитировались в серии буллитов.
Спортсмены «СКА-ГУОР Карелии» два раза поразили ворота соперника, а вратарь Денис Круглов не пропустил шайбу ни разу. // Фото: Минспорта Карелии