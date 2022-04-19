Карельские хоккеисты выиграли у соперников по МХЛ

Карельская команда выиграла у своих соперников из Ленинградской области в товарищеском матче 18 апреля. Счет составил 5:4 в пользу «СКА-ГУОР Карелия», сообщили в Минспорта РК.

Первый товарищеский матч с будущими соперниками по Молодежной хоккейной лиге карельские спортсмены сыграли вничью. Но на второй встрече в Кондопоге взяли реванш над «СКА-Варяги».

Хоккеисты Государственного училища олимпийского резерва одержали верх в основное время – 3:2. В овертайме они уступили 2 шайбы, но реабилитировались в серии буллитов.

Спортсмены «СКА-ГУОР Карелии» два раза поразили ворота соперника, а вратарь Денис Круглов не пропустил шайбу ни разу. // Фото: Минспорта Карелии