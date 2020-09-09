Карелию рекламирует чат-бот на площадке Facebook

Ростуризм и Facebook запустили на площадке соцсети чат-бота, который поможет выбрать куда съездить в России. Основывается программа на рекомендациях путешественников, фотографов и инфлюенсеров, сообщает ТАСС.

"Чат-бот представляет собой digital-проводника по 10 уголкам России, который предлагает пользователю ответить на несколько вопросов о его предпочтениях и на основе ответов рекомендует ему направление. Среди них Байкал, Кавказ, Алтай, Камчатка, Татарстан, Карелия, Петербург, Москва и Подмосковье и Черноморское побережье. С помощью чат-бота каждый сможет открыть для себя разнообразие страны - любители природы, городской динамики и романтики русской глубинки, фанаты подвижного и спокойного отдыха, ценители культуры и необычного досуга",

- цитирует Facebook агентство.

Воспользоваться чат-ботом можно на сайте russiafromhome.ru или в приложении Messenger. В рекомендациях чата пользователь получит ссылки на публикации путешественников в Instagram, которые помогут ему вдохновиться опытом путешествий по России. Тем, кто планирует реальное путешествие по России, чат-бот предлагает ссылку на "Центр информации Facebook по Covid-19", где собраны рекомендации органов здравоохранения о том, как снизить риски во время поездок.