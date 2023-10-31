Карелиястат назвал отрасли с самыми большими зарплатами в республике

Карелиястат назвал отрасли, в которых зафиксированы самые большие средние зарплаты в августе 2023 года. Статистика приводится на сайте ведомства.

Так, лидерство в республике продолжает удерживать сфера добычи полезных ископаемых. Работники получили в августе, в среднем, 102 761 рубль.

В тройке лидеров также финансовая и страховая деятельность (85 669 рублей) и обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (79 693 рубля).

Также большие зарплаты в отраслях «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (78 153 рубля), «строительство» (76 241 рубль) и «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (75 836 рублей). // Фото «Петрозаводск говорит»