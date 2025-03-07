Карелия вошла в маршрут круиза по железной дороге

Весной железнодорожники запустят круизный поезд, который отвезет гостей в Карелию и дальше на север. Об этом сообщает в канале «Телеграмма РЖД» в Telegram.

Поезд «Русский Север» отправится утром 21 мая с Ярославского вокзала в Москве. Маршрут пройдет через Архангельск, Беломорск, Мурманск, Петрозаводск, Сортавалу, Выборг, а затем 27 мая состав вернется в столицу. Пока назначен один рейс.

По задумке железнодорожников, туристы будут просыпаться каждый день в новом городе, посещать достопримечательности. В составе поезда есть вагоны купе, люкс и СВ. Также предусмотрены два вагона-ресторана, в меню гостям будут предлагать блюда северной кухни. Также в составе поезда - вагон-бар с караоке и вагон-спа с инфракрасной сауной.