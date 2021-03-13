Карелия вошла в десятку регионов с высоким ростом преступности

Карелия заняла восьмое место в рейтинге роста преступности в российских регионах. По данным генеральной прокуратуры, уровень преступности в республике вырос на 9 процентов; это ставит ее между Псковской и Липецкой областями.

Худший показатель зарегистрирован в Севастополе: там в 2020 году выявлено на 44 процента преступлений больше, чем в 2019-м. Второе и третье место занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область. В Петербурге уровень преступность вырос на четверть, с Ленобласти – на 13 процентов.

На другом конце рейтинга – кавказские республики. Так, в Адыгее количество преступлений снизилось на 12,4 процента, в Северной Осетии – на 15 процентов, в Чечне уровень преступности упал на 17 процентов.