Карелия увеличила экспорт товаров

В условиях экономических санкций приоритетной задачей прошлого года для республики стала переориентация экспортных поставок карельских производителей на другие рынки сбыта.

В сложившейся ситуации мы начали выстраивать новые и развивать наработанные ранее торговые связи с дружественными странами Ближнего Востока, Азии и регионами России. Совместно с предпринимательским сообществом проводили бизнес-миссии, деловые поездки, встречи, консультации, форумы и презентации экономики Карелии. По итогам 2022 года республика сохранила статус экспортно ориентированного региона, увеличив объем экспорта почти на 8 процентов,

- сообщил Артур Парфенчиков.

В прошлом году были организованы три бизнес-миссии карельских производителей в Иран, Казахстан и Белоруссию, прошел первый Международный форум по камнеобработке «Карелфорум», состоялась презентация региона в Министерстве иностранных дел РФ, республику посетили турецкие партнеры.

Карелия продолжила работу по развитию сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Ее прорывным примером стала первая отгрузка товара ПАО «Сегежа Групп» 9 октября 2022 года из порта Санкт-Петербург в порты Китая по Северному морскому пути. Китайским партнерам отправлена крафт-бумага – высококачественная продукция из древесины северных пород, выпускаемая АО «Сегежский ЦБК». На сегодняшний день этот тип поставок приобретает регулярный характер.

В целом по итогам 2022 года экспорт Республики Карелия составил свыше 1,36 млрд долл. США.

Состав основных контрагентов республики изменился. Если раньше карельские товары приобретали Финляндия и страны Европейского союза, то в прошлом году более чем в 2 раза увеличились поставки в Китай, Турцию и Индию. Их доля в общем экспорте региона составила 19,7 %, 18,3 % и 5,8 % соответственно.

Помимо работы с зарубежными странами, особое внимание было уделено развитию межрегионального сотрудничества с регионами России. На сегодняшний день действуют соглашения о сотрудничестве с 41 регионом, поддерживаются торгово-экономические отношения с 64 субъектами страны.