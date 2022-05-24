Карелия скатилась в рейтинге экономического потенциала регионов

Карелия оказалась среди аутсайдеров в рейтинге экономического потенциала регионов по итогам первого квартала года, который подготовил Фонд развития гражданского общества на основе данных ФНС и Росстата.

Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург возглавили рейтинг, а наша республика вместе с Курской область заняла лишь 34 место из 35 регионов, пишут «Известия». Для сравнения в предыдущем квартале в аналогичном рейтинге Карелия занимала 21 место.

Также наиболее существенно потеряла свои позиции в рейтинге экономического потенциала Ленинградская область (с 27 на 15 место).

Экономический потенциал рассчитывается согласно нескольким критериям - уплаченный НДС как индикатор реального сектора экономики; среднемесячная зарплата как индикатор социальной устойчивости; прибыль предприятий и организаций как показатель платежеспособного спроса.

Фонд отметил значимые положительные изменения у семи регионов. В частности, Татарстан поднялся с 10 на 6-е место за счет перечислений в федеральный бюджет НДС; Кемеровская область - с 16-го на 7-е место благодаря фактору общей прибыльности предприятий и организаций; Коми - с 19 на 11-е, Вологодская область — с 28 на 19-е за счет уровня среднемесячных зарплат и прибыли реального сектора; Якутия - с 25 на 14-е и Ненецкий автономный округ с 43 на 31-е - благодаря уровню среднемесячной зарплаты; Архангельская область - с 36 на 28-е за счет повышения среднего уровня оплаты труда; Волгоградская область - с 35 на 29-е из-за показателей реального сектора экономики, НДС и прибыльности. (фото pixabay.com, OlegForest)