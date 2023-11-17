Карелия попала в топ направлений для пешеходного туризма в России

Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос и выяснил, какие направления россияне предпочитают для пеших походов. Опрос был связан с Днем пешеходного туризма, который традиционно отмечается 17 ноября.

Так, Карелия оказалась в тройке лидеров. Отмечается, что в нашей республике пешие походы можно начинать с самых простых маршрутов в окрестностях Петрозаводска. Например, можно отправиться на Чертов стул, чтобы полюбоваться видами Онежского озера.

Лидерство в рейтинге Карелия разделила с Байкалом и Большой Ялтой. Также в список попали Валдай, Ставрополье, Приморский край и другие места. // Фото «Петрозаводск говорит»