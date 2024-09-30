Карелия отмечает 80-летие со дня освобождения от фашистов

Сегодня, 30 сентября, Карелия отмечает 80-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков. Памятные мероприятия начались с литии о павших воинах в Кафедральном соборе.

Затем торжественные митинги прошли у мемориалов «Аллея памяти и славы, «Вечный огонь», стела «Город воинской славы», где участники митингов возложили цветы.

Накануне памятной даты на мемориальном кладбище в Орзеге прошло захоронение останков 4 бойцов, погибших в годы войны в Прионежском районе. Имя одного погибшего красноармейца поисковикам удалось установить по медальону. Рядовой Александр Красовский - уроженец Ярославля погиб в Карелии осенью 1941 года. В кратчайшие сроки нашлись родные защитника Отечества и поделились с поисковиками его фотографиями.



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