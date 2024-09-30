Лунный денежный календарь на октябрь

Каждому хочется быть успешным и обеспеченным человеком. К сожалению, в наше время это удается далеко не всем. Используйте наш лунный денежный календарь, и ваши шансы на достижение цели заметно возрастут. Ведь очень важно понимать, когда и как распорядиться деньгами, чтобы получить максимальную прибыль.

Опасные дни, когда возможны финансовые потери: 2, 4, 8, 12, 13, 16, 19, 20, 28 октября.



Брать в долг, оформлять кредит: 3, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 26, 29 октября.



Давать в долг, инвестировать: 5, 8, 9, 11, 14, 15, 21, 22, 26, 29 октября.



Не брать в долг: 2, 4, 12, 16, 19, 20, 23, 28 октября.



Покупать новый кошелек: 5, 8, 9, 11, 15, 17, 23, 24, 25 октября.



Пересчитывать деньги: 3, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 26, 27 октября.



Проводить обряды на привлечение денег: 14, 27 октября.



Первая декада

1 октября. Удачный день для переговоров, сделок, платежей, погашения кредитов, займов, материальной помощи близким людям.

2 октября. Любые запланированные покупки окажутся полезными, особенно удачными будет приобретение верхней одежды и обуви.

3 октября. Сегодня минимизируются все риски. Каждая продуманная операция будет успешна.

4 октября. Проведите обряд на привлечение финансовой удачи. Не давайте в долг. Есть риск, что вас обманут.

5 октября. Решение вопросов, связанных с недвижимостью, обернется головной болью.

6 октября. День подходит для возвращения долгов, досрочного погашения кредита (ипотеки), оплаты старых счетов.

7 октября. Остерегайтесь брать деньги в долг для исполнения сиюминутных желаний, а также одалживать средства малознакомым людям.

8 октября. Этот день сулит потенциальные убытки, поэтому не стоит ничего менять и рисковать.

9 октября. Удачными будут покупки материалов для ремонта, бытовой техники, мебели. Однако нужно не терять рассудительности и быть внимательным к деталям.

10 октября. Не подписывайте контракты, не начинайте новые дела, рискуете столкнуться с сильным негативом и стрессом.

Вторая декада

11 октября. Следует прислушиваться к интуиции. Велика вероятность сделок, которые принесут хорошую прибыль. И не отказывайте в помощи родственникам и близким людям.

12 октября. Все вопросы, связанные с финансами, стоит отложить. Не давайте никому сбивать себя с толку – чужое мнение может спровоцировать неприятности или привести к убыткам.

13 октября. Финансовые вопросы, посещение юриста в такие дни лучше не планировать, и к начальству не обращайтесь.

14 октября. Проведите обряд на привлечение денег.

15 октября. Одни из самых удачных лунных суток в денежном лунном календаре. Особенно рекомендуются вложения в перспективные проекты, траты на путешествия и самореализацию.

16 октября. Не рекомендуются любые дела, связанные с тратами денег, сегодня даже продукты питания попадаются испорченные.

17 октября. Обратите внимание на себя, купите косметику, средства ухода, товары для здоровья.

18 октября. Не делайте крупных покупок – вероятны убытки.

19 октября. Благоприятное время для инвестиций, улучшения финансового положения. Остерегайтесь жадности – она может провоцировать бедность и нищету в будущем.

20 октября. Остерегайтесь крупного и неоправданного риска, постарайтесь не брать кредиты и не занимать много денег без особой надобности.

Третья декада

21 октября. Один из самых опасных и неблагоприятных дней для покупок, как крупных, так и мелких.

22 октября. Луна не сулит никаких денежных потерь в бизнес-начинаниях, приобретении товаров для дома и семьи, предметов роскоши, недвижимости.

23 октября. Оплатите счета, купите продукты и товары, которые планировали. Не берите деньги в долг.

24 октября. Наиболее удачными оказываются хозяйственные покупки.

25 октября. Купите новый кошелек, он будет способствовать накоплению денег.

26 октября. Займитесь планированием, пересчитайте деньги.

27 октября. Проведите обряд на привлечение денег.

28 октября. Все важные финансовые вопросы лучше решать в другие лунные сутки.

29 октября. Можно давать в долг, не отказывайте в материальной помощи.

30 октября. Расставайтесь с деньгами легко, получайте удовольствие от того, что вы делаете, но не отдавайте последнее, не тратьте деньги без меры.

31 октября. Покупайте только самое необходимое. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru