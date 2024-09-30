Воду отключат во вторник в некоторых домах в Петрозаводске

В Петрозаводске во вторник, 1 октября, почти три десятка домов останутся без воды. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 9 утра холодную воду отключат в зданиях на улице Кленовой на Древлянке. Причиной отключения станут плановые работы на сетях.

Ориентировочно ресурс вернется в дома горожан к 20 часам. // Фото «Петрозаводск говорит»