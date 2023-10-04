Карелия оказалась среди аутсайдеров по динамике промпроизводства

В рейтинге регионов по динамике промышленного производства Карелия оказалась на 70 строчке между Иркутской областью и Коми. Динамика промпроизводства в нашей республике в январе-августе 2023 года по отношению к январю-августу 2022 года составила 97,8%.

Всего в перечне присутствует 85 регионов, промпроизводство в новых регионах пока не оценивают. На последних трех местах – Приморский край, Калининградская область и Магаданская область. Лучшие позиции у Камчатского края, Чувашии и республики Марий Эл, следует из данных исследования РИА Рейтинг.

Положительная динамика отмечается в 63 регионах, что на 4 больше, чем было по итогам января-августа прошлого года. Падение промпроизводства за восемь месяцев 2023 года произошло в 22 субъектах, сообщает РИА Рейтинг.

По данным Росстата, по итогам января-августа 2023 года в промышленном секторе произошел рост на 3%. Из четырех основных сфер увеличение произошло в обрабатывающем секторе и в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Снижение произошло в сфере добычи полезных ископаемых и водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Положительная динамика в промышленности отмечается с марта, по итогам августа рост составил 5,4%. // фото «Петрозаводск говорит»