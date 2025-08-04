Карелия не вошла в десятку регионов России с хорошими дорогами

Аналитики РИА Новости составили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Самые лучшие дороги по итогам 2024 года оказались в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области.

В первую десятку также вошли Краснодарский край, Севастополь, Адыгея, Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан и Московская область.

В аутсайдерах – Архангельская, Кировская и Волгоградская области.

Карелия в исследовании расположилась где-то посередине, заняв 48 место. Согласно выводам экспертов, доля дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативам, в общей протяженности соответствующих дорог составила 52,6%. Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием в регионе 48,5 км дорог на 1000 кв.м. территории.

В целом по стране по состоянию на конец 2024 года, 54,8% дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям. Это на 0,7 процентных пункта выше уровня конца 2023 года. В 44 регионах доля таких дорог ниже общероссийского уровня.