Карелия не попала в группу самых проблемных регионов по ситуации с ВИЧ

Аналитики проекта «Если быть точным» выяснили, как в России обстоят дела с ВИЧ. В рейтинге регионы разделены на пять групп. Среди самых проблемных регионов по ВИЧ оказались Оренбургская, Ленинградская, Иркутская и Кемеровская области, а также Крым, сообщает РБК. В исследовании приведены данные на 2019 год. Распространение ВИЧ в России исследователи изучают с 2014 года.



Карелия оказалась в группе D, куда вошли регионы, где проблема выражена выше среднего. Компанию нашей республике составили Курганская, Челябинская, Новосибирская области, Пермский край, Красноярский край, Алтайский край, Москва, Хакасия. Согласно исследованию, в Карелии 2 529 человек, живущих с ВИЧ, на учете стоят - 54,3%, получают лечение – 39,5%, за год на ВИЧ было обследовано – 9,4% населения.

В группу лидеров по борьбе с ВИЧ 13 регионов, среди которых Чувашия, Татарстан, Липецкая, Брянская и Белгородская области. В группе C, где находятся регионы со средней выраженностью проблемы, 37 субъектов, в их числе Санкт-Петербург, Чечня, Саратовская область, Дагестан, Подмосковье и Владимирская область. В группе B, где проблема выражена ниже среднего, 19 регионов, в числе которых Севастополь, Калининградская область, Тыва, Хабаровский край и Ставрополье. (фото shliah.by)