Официальный курс евро опустился ниже 89 рублей

Центробанк огласил официальные курсы валют на вторник, 16 февраля. Рубль вырос по отношению к доллару и евро, следует из информации, опубликованной регулятором.

Курсы евро и доллара снизились к рублю на 63 копейки. Европейская валюта теперь стоит 88,98 рубля, а американская - 73,31 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам валют, снизилась на 63 копейки до 80,36 рубля. Фото ozakone.com