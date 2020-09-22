Каратистка из Петрозаводска взяла золото чемпионата России

В селе Покровское Московской области стартовал чемпионат России по всестилевому карате. Первый день соревнований принес успех спортсменке из Петрозаводска.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РК, Виктория Вовк заняла первое место в категории СЗ-ката-соло и получила золотую медаль.

Всего в соревнованиях участвуют более 300 спортсменов из 30 регионов страны.