22 сентября 2020, 15:09
Каратистка из Петрозаводска взяла золото чемпионата России
Виктория Вовк одержала победу в первый же день соревнований в Московской области
В селе Покровское Московской области стартовал чемпионат России по всестилевому карате. Первый день соревнований принес успех спортсменке из Петрозаводска.
Как сообщает пресс-служба Минспорта РК, Виктория Вовк заняла первое место в категории СЗ-ката-соло и получила золотую медаль.
Всего в соревнованиях участвуют более 300 спортсменов из 30 регионов страны.